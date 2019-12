Au Togo, l’ARCEP lance un appel d’offres pour une application de comparaison des tarifs de communications électroniques

(Agence Ecofin) - L’Autorité de Réglementation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) vient de lancer jusqu’au 27 décembre prochain, un appel à concurrence pour le développement d’une application de comparaison et de simulation des tarifs des offres des opérateurs des communications électroniques.

L’application à développer permettra aux consommateurs de disposer d’une plateforme pour faire des comparaisons ou réaliser selon certains critères, des simulations sur les tarifs proposés par les opérateurs de communications électroniques.

Cette plateforme offrira des interfaces à l’ARCEP pour publier et mettre à jour les tarifs proposés par les opérateurs. Avec cet outil, les opérateurs saisiront également directement les données sur leurs offres tarifaires qui seront traitées par le régulateur.

Pour permettre à la plateforme d’assurer toutes les fonctionnalités précitées, une base de données des tarifs des opérateurs de communications électroniques sera conçue et tenue à jour. Elle sera consultable et mise à jour via une application web qui disposera de deux types d’accès : une pour client léger et une autre pour client lourd, indique l’appel à manifestation d’intérêt.

Séna Akoda