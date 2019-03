Tanzanie : la banque centrale annonce la révocation des licences pour des bureaux de change non-conformes

(Agence Ecofin) - La banque centrale tanzanienne a annoncé dans un communiqué qu’elle a entamé le processus de révocation des licences pour l’ensemble des bureaux de change qui ne respectent pas la réglementation et les lois sur les opérations de change. The Bank of Tanzania (BoT) ne donne pas d’indications sur le nombre et les identités des bureaux de change visés par cette mesure.

Cette décision serait la suite, selon l’institution de régulation monétaire, d’un audit mené en décembre 2018 et ayant conduit au constat selon lequel « la majorité des bureaux de change ne respectaient pas la réglementation relative à l’exercice de leurs activités ». Une demande d’explications avait été adressée aux opérateurs concernés.

La BoT invite les banques et institutions financières à poursuivre l’activité de change de devises en attendant un retour à la normale dans l’activité des bureaux de change. En juin 2017, la banque centrale avait annoncé un relèvement du seuil de capital minimum des opérateurs de bureaux de change de 100 à 300 millions de shillings pour les licences de classe A et de 250 à 1 milliard de shillings pour les licences de classe B.

Chamberline Moko