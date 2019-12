Kenya : le régulateur télécoms somme Telkom de régler son différend financier avec Eaton Towers

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Telkom a été sommé par l’Autorité des communications (CA) du Kenya de régler le différend commercial qui l’oppose à Eaton Towers. Le gestionnaire de tours télécoms réclame à Telkom le règlement d’une facture pour l’utilisation de ses installations dans la fourniture de ses services télécoms durant la période de septembre à novembre 2019.

L’intervention du régulateur télécoms fait suite à l’interruption de l’accès aux services voix, SMS, data et Mobile Money de Telkom dans certaines parties du territoire national entre le 7 et le 13 décembre dernier. Cette interruption résultait de l’arrêt par Eaton Towers de 49 sites de télécommunications via lesquels Telkom achemine ses services.

Actuellement, les 49 tours télécoms ont été remises en marche par Eaton Towers et les services télécoms de Telkom sont à nouveau accessibles pour les consommateurs. Le gestionnaire de tours a reculé dans son action après l’intervention du régulateur télécoms qui l’a menacé de sanctions pour atteinte à la qualité de service. La CA a soutenu qu’Eaton Towers n’a pas traité l’affaire conformément aux mécanismes de règlement des litiges prévus dans les conditions de licence.

En décidant de manière unilatérale d’interrompre le service, Eaton Towers n'a pas pris en compte les intérêts des consommateurs qui n’ont pas à être victimes du conflit qui oppose les deux compagnies, a indiqué la CA.

