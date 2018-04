Côte d’Ivoire : VIPNET a testé avec succès la portabilité des numéros mobiles

(Agence Ecofin) - La société VIPNET, retenue en juin 2017 par l’Autorité de régulation des télécommunications et TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) pour l’établissement et l'exploitation d’une base de portabilité centralisée, a effectué avec succès les premiers tests de portabilité de numéro mobile.

Ce succès enregistré le 15 avril 2018, devrait confirmer le lancement du service à la date prévue du 1er juin 2018. Un échec des tests aurait entraîné de nouvelles révisions techniques de la plateforme, qui auraient repoussé le lancement officiel de la portabilité à une date ultérieure.

La portabilité de numéro mobile, le régulateur télécoms y place de grands espoirs. Il estime qu’elle sera un catalyseur de la concurrence entre Orange, MTN et Moov, et conférera plus de pouvoir aux consommateurs.

« Elle motive les opérateurs à fournir de meilleures prestations, en termes d'innovation, de qualité de service, de tarifs pour conserver leurs clients (…) Elle garantit le libre arbitre du consommateur qui a, dès lors, la possibilité, lorsqu'il n'est pas satisfait de son opérateur, de s'abonner à l'opérateur de son choix sans être obligé de renoncer à son numéro ou d'en acquérir un autre.», a expliqué Bilé Diéméléou (photo), le directeur général de l’ARTCI.

La base de portabilité centralisée à travers laquelle VIPNET a effectué les tests de portabilité, a coûté 326 637 733 Fcfa. Elle permettra d’assurer une saine concurrence sur le marché. Grâce à elle, aucun opérateur ne pourra retenir contre sa volonté un client qui veut rejoindre le parc abonnés de la concurrence.

La base de données renfermera l’ensemble des numéros portés, consultable par tous les opérateurs impliqués dans la portabilité des numéros.

