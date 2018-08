Nigeria: la NCC a autorisé la vente de fréquences entre opérateurs télécoms

(Agence Ecofin) - Le marché secondaire de fréquences télécoms- la vente de fréquences télécoms entre opérateurs- est déjà une réalité au Nigeria.

Pour les entreprises qui sont dans le besoin pour la fourniture de leurs services, plus besoin d’attendre l’organisation d’une vente aux enchères de ces ressources techniques par la Commission des Communication du Nigeria (NCC).

Olusola Teniola (photo), le président de l’Association des entreprises de télécommunications du Nigéria (ATCON), l’a confirmé. Il a toutefois fois ajouté qu’il ne dévoilerait pas les transactions actuellement en cours au regard du caractère hautement stratégique de ces dernières.

D’après le patron de l’ATCON, le marché secondaire des fréquences télécoms vient améliorer l’accès d’un plus grand nombre de personnes aux services télécoms. « Il existe certaines régions du pays dépourvues de services de télécommunications car les opérateurs qui ont les fréquences ne veulent pas y déployer de services. Mais avec des opérateurs disposés à déployer des services dans ces zones, ceux-ci pourront acheter la ressource chez celui qui la détient et couvrir la zone qui lui correspond en services télécoms.», a expliqué Olusola Teniola.

C’est au premier trimestre 2018 que la Commission des Communications du Nigeria (NCC) a rendu possible la commercialisation de fréquences entre opérateurs télécoms. Son objectif est de rendre l’attribution de fréquences plus rapide et efficace.

Bien qu’elle ait instauré cette liberté, la NCC conserve un droit de regard sur la transaction entre deux opérateurs télécoms.