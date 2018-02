Nigeria: selon la NCC, MTN a déjà réglé 308 millions $ sur 924 millions $ représentant son amende écopée en 2015

(Agence Ecofin) - Sur les 330 milliards de nairas (924 millions de dollars US) représentant l’amende que doir régler l’opérateur de téléphonie mobile MTN Nigeria, 110 milliards de nairas (308 millions de dollars US) ont déjà été versés. Cette révélation a été faite le 13 février 2018 par Umar Garba Danbatta, le vice-président exécutif de la Commission des communications du Nigeria (NCC). Il s’exprimait lors de l’atelier sur le code de gouvernance d’entreprise organisé par l’organe national de régulation du secteur des TIC et télécoms à Kano.

L’amende que doit régler MTN Nigeria est le fruit du rabattement de l’amende initiale de 5,2 milliards de dollars US écopée en octobre 2015 par la société télécoms pour non-désactivation dans les délais de 5,1 millions de cartes SIM non-identifiées, actives sur son réseau, malgré les nombreuses injonctions du régulateur télécoms sur l’authentification de l’identité de tout détenteur de carte SIM active. Dans un contexte de lutte contre les attentats terroristes de la secte islamiste Boko Haram, la sévérité de la sanction avait été jugée appropriée au regard de l’impact de l’acte posé par MTN Nigeria sur la sécurité nationale.

Mais pour éviter d’étouffer financièrement l’actuel opérateur leader du marché télécoms nigérian, le gouvernement nigérian avait réduit l’amende en juin 2016. MTN Nigeria ne devait plus payer que 330 milliards de nairas, soit 1,6 milliard de dollars US selon le taux de change du moment. C’est ce taux de change qui demeure en vigueur. Le paiement de la nouvelle somme a été étalé sur trois ans. MTN Nigeria devrait avoir fini de la régler cette année.