Ghana: nouvelle mise aux enchères d’une fréquence 4G par le régulateur télécoms, en juin 2018

(Agence Ecofin) - La ministre des Communications, Ursula Owusu Ekuful, annonce la mise aux enchères d’une nouvelle fréquence 4G du pays, en juin 2018. L’opération sera conduite par l’Autorité nationale des Communications (NCA).

MTN est actuellement le seul opérateur du pays à proposer des services 4G à la population. La société télécoms avait remporté la première mise aux enchères d’une fréquence 4G, en décembre 2015, contre un paiement de 67,5 millions de dollars. La fréquence, valable 15 ans, contribue aujourd’hui à maintenir l’opérateur à la place de leader du marché télécoms avec 48% de part de marché.

La seconde mise aux enchères d’une fréquence 4G représente une chance pour Vodafone de contrer le leadership de MTN. Mais comme cela a été le cas avec la première mise aux enchères, la société juge toujours le prix initial de 67,5 millions de dollars US, trop élevé. Pour Yolanda Zoleka Cuba, la présidente-directrice générale de Vodafone Ghana, la société télécoms a besoin de la fréquence 4G, mais ne peut « malheureusement pas » se la permettre pour le moment.

D’après Gayheart Mensah, le directeur des affaires externes chez Vodafone Ghana, la compagnie ne participera à la mise aux enchères de juin que si le prix est réduit. « Vodafone, en tant qu'opérateur de télécommunications, est toujours intéressé par la fréquence. Disposer de plus de fréquences donne à Vodafone la possibilité de connecter beaucoup plus de personnes et de fournir plus de services. Vodafone continuera à s'intéresser aux fréquences, dans la mesure où le prix va dans le sens des affaires », a-t-il ajouté.