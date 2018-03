Egypte : les autorités mettent en place des lignes dédiées aux plaintes contre les informations mensongères

(Agence Ecofin) - Le 12 mars dernier, le parquet égyptien a annoncé avoir mis en place des lignes téléphoniques dédiées aux plaintes contre les informations « mensongères » pouvant porter atteinte à la sécurité de l'Etat, publiées par les médias et sur les réseaux sociaux. « Le parquet égyptien a réservé des numéros de téléphone portable pour recevoir les plaintes via la messagerie instantanée Whatsapp et par SMS à condition que le nom du plaignant et ses données personnelles y soient précisés.», précise le communiqué publié par le parquet.

A quelques jours de l'élection présidentielle en Egypte, les médias locaux reçoivent cette mesure comme une sorte d’avertissement. Si la décision peut effectivement avoir un effet dissuasif sur la publication de fausses informations, elle peut également servir à censurer les médias. Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi (photo), avait lui-même mis en garde les médias contre la publication d'informations diffamatoires vis-à-vis de l'armée, en les qualifiant de « haute trahison ».

La situation des médias égyptiens est très observée par les organisations internationales, notamment celles de défense de la presse, en cette période électorale.

Servan Ahougnon