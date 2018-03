Namibie: d’abord opposé à l’acquisition de MTC par l’Etat, le régulateur télécoms approuve finalement l’opération

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des communications de Namibie (CRAN) a finalement donné son accord pour la prise de contrôle totale de l’opérateur de téléphonie Mobile Telecommunications Limited (MTC) par l’Etat. L’année dernière, le régulateur télécoms avait d’abord désapprouvé cette opération qu’il justifiait, sujette à un risque élevé de corruption, à cause de la manière dont elle était structurée.

La prise de contrôle totale de MTC par le gouvernement, qui détient déjà 66% de l’entreprise télécoms, passait par l’acquisition des 34% de part détenu par la société Samba Luxco SARL. L’acquisition devait se faire via la société publique Namibia Post and Telecommunications Holdings (NPTH). Valeur de l’opération, plus de 3 milliards de dollars namibiens (253 500 000 dollars US), fournis par le fonds de pension des institutions gouvernementales (GIPF) ; or, la NPTH est en cours de démantèlement. D’après une source proche du dossier, le régulateur télécom craignait que l’Etat acquiert les actions de Samba Luxco, démantèle l’acquéreur NPTH et revende les actions en secret.

Pour que la prise de contrôle totale de MTC se fasse finalement, l’Etat a du se plier à quelques conditions fixée par le CRAN afin de sécuriser le processus d’acquisition des actions de Samba Luxco. Parmi celles-ci, figure la réduction de la participation de l’Etat de 66% à 51%, l’octroi de 20% d’actions de MTC au GIPF ou encore l’introduction en bourse de MTC dans un délai de 12 mois.