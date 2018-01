Nigeria: l’acquéreur de 9Mobile sera connu après le 16 janvier (NCC)

(Agence Ecofin) - La Commission des Communications du Nigeria (NCC) a apporté des précisions sur le processus de cession de l’opérateur de téléphonie mobile 9Mobile, conduit par la banque Barclays. Ce n’est pas le 16 janvier prochain que sera connu l’acquéreur de la société télécoms, mais c’est plutôt ce jour-là, qu’arrivera à son terme la date limite de dépôt des offres financières attendues des cinq entreprises encore en course. C’est bien après que l’adjudicataire de 9Mobile sera officiellement annoncé.

« Nous souhaitons préciser que Barclays devrait examiner les offres reçues avant la date limite et faire des recommandations au Conseil d’administration par intérim de 9Mobile. La Commission des Communications du Nigeria et la Banque Centrale du Nigeria (CBN) seront dûment avisées lorsque le Conseil d’administration acceptera les recommandations de Barclays et qu'une offre gagnante sera déterminée, conformément aux conditions de l'exercice », a déclaré le régulateur télécoms, dans un communiqué signé de son porte-parole, Tony Ojobo (photo).

Les entreprises qui sont encore en compétition pour reprendre les activités de 9Mobile, sont Globacom Limited, Bharti Airtel, Smile Telecoms Holdings, Helios Investment Partners LLP et Teleology Holdings Limited. Au début de l’opération, elles étaient au nombre de dix, retenues parmi 17 marques d’intérêt.

Lire aussi:

05/01/2018 - Nigeria: la Banque Centrale prolonge au 16 janvier 2018 le délai pour la vente de 9Mobile