Sénégal: L’ARTP met fin au monopole des opérateurs télécoms sur les codes USSD

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) du Sénégal a procédé le 10 avril 2018 à la libéralisation de l’accès aux codes USSD (données de services supplémentaires non structurés) à tous les fournisseurs de services télécoms à valeur ajoutée. Les codes, qui sont des messages de commande en temps réel envoyés au réseau sous la forme #XXX#, étaient jusqu’ici monopolisés par les opérateurs de téléphonie mobile.

Les codes USSD, présentés comme ressources en numérotation qui permettent d’accéder à des services de télécommunications, feront l’objet d’une nouvelle procédure d’attribution. L’objectif est de renforcer la concurrence et l’innovation, a indiqué Abdou Karim Sall (photo), le directeur général de l’ARTP qui a expliqué que cette libéralisation de l’accès aux codes USSD s’aligne à la «volonté de l'Union internationale des télécommunications (UIT) qui recommande à l'ensemble des opérateurs de rendre accessible les codes USSD à ceux qui ne sont pas opérateurs de téléphonie mobile ».

D’après l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes, l’accès libre de tous les fournisseurs de services télécoms aux codes USSD résulte d’une concertation avec tous les acteurs du secteur, dans le but de promouvoir l’innovation, la baisse des prix des services, le respect du principe de non-discrimination et l’alignement des pratiques de régulation aux meilleurs standards internationaux. Abdou Karim Sall a souligné que « le Sénégal est le premier pays de l'Afrique francophone à lever cette barrière concurrentielle ».