Egypte : la NTRA, Orange, Vodafone et Etisalat signent un accord pour mettre fin aux litiges sur l’interconnexion

(Agence Ecofin) - L’Autorité nationale de réglementation des télécommunications (NTRA) d’Egypte et les opérateurs de téléphonie mobile Orange Egypt, Vodafone Egypt et Etisalat Misr ont signé un accord de règlement le 9 septembre 2019. L’objectif de cet arrangement paraphé respectivement par Mustafa Abdel Wahed (photo), le président exécutif de la NTRA, Yasser Shaker, PDG d’Orange Egypt, Alexander Froman, PDG de Vodafone Egypt et Hazem Metwally, PDG d’Etisalat Misr, est la fin des batailles judiciaires entre les opérateurs télécoms sur les tarifs d’interconnexion qui perdurent depuis les dix dernières années.

La dernière bataille en date, celle entre Vodafone Egypt et Etisalat Misr, engagée en 2016, devant le Centre d'arbitrage régional du Caire pour le commerce international, s’est soldée en janvier dernier par la condamnation de Vodafone Egypt à verser une indemnisation de 750 millions de livres égyptiennes (41 751 179 USD) à la filiale du groupe télécoms émirati, pour violation de la décision du régulateur fixant la contrepartie financière payable par chaque partie à l’autre pour toute unité de service rendu.

Selon Amr Talaat, le ministre égyptien de la Communication et des Technologies de l’information « ces litiges ont eu un impact négatif sur la stabilité et la clarté des relations entre opérateurs TIC, constituant ainsi un obstacle pour les investisseurs étrangers lorsqu’ils insufflent de nouveaux investissements pouvant être mis à profit pour améliorer la qualité des services de télécommunication fournis aux citoyens ».

Il a souligné que l’accord a le pouvoir de créer un environnement propice au développement des activités des entreprises locales et internationales qui investissent dans le secteur des TIC en Egypte.

Mustafa Abdel Wahed a révélé que des règles ont été établies pour les futurs travaux sur les tarifs des appels mobiles échangés entre les différents réseaux, par le biais d'un accord tarifaire, entre les entreprises, qui devrait ensuite être approuvé par le régulateur télécoms.

