Maroc : le ministère de la Culture et de la Communication veut renforcer le cadre juridique régissant la presse électronique

(Agence Ecofin) - Au Maroc, le ministère de la Culture et de la Communication a indiqué qu’il travaillait à améliorer le cadre juridique de la presse numérique. L’information a été rendue publique mercredi 8 mai par Mohamed Laaraj (photo), le ministre de la culture et de la communication. D’après lui, les nouveaux textes aborderont particulièrement les problèmes liés aux fake news et à la réglementation du contenu de ces médias.

Le ministre a fourni ces informations lors d’un colloque organisé par le ministère sur le thème « Les médias numériques au Maroc : les problèmes de réglementation et les défis de régulation ». Le ministre a expliqué que l’élaboration d’une charte déontologique dédiée à l’édition électronique en matière de liberté d’expression et de traitement de la matière journalistique faisait partie des premières mesures envisagées.

Pour Latifa Akharbach, présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, l’amélioration du secteur n’est pas uniquement liée à sa régulation. Selon elle, les journalistes et autres acteurs du secteur doivent renforcer leurs capacités.

Servan Ahougnon