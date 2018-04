Maroc: l’ANRT s’est mise en quête du partenaire qui établira et exploitera la base de données pour la portabilité

(Agence Ecofin) - L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) du Maroc a ouvert la procédure de sélection de l’entreprise qui établira et exploitera la base de données centralisée sur la portabilité des numéros fixes et mobiles. La base de données en question renfermera l’ensemble des numéros mobiles nationaux portés, associés à leurs différents opérateurs, consultables par l’ensemble des opérateurs concernés par la portabilité.

La décision de confier à une entreprise tierce, l’établissement et la gestion de la base de données centralisée pour la portabilité, l’ANRT l’a prise dans un souci de transparence et d’équité sur le marché télécoms national. Ainsi, aucun opérateur ne pourra retenir, contre sa volonté, un abonné télécoms qui a décidé de partir. La base de données permettra à tous les opérateurs télécoms d’être au même niveau d’information sur l’échange, la prise en compte et le traitement des numéros de téléphone par un opérateur télécoms.

La portabilité des numéros fixes et mobiles a été instituée au Maroc en 2006. Mais le service n’a pas vraiment été sollicité par les abonnés télécoms à cause d’une absence de communication sur ses tenants et aboutissants. Neuf ans après, avec l’accroissement du nombre de consommateurs et surtout dans le souci d’inciter les opérateurs à investir davantage dans l’amélioration de la qualité des services, la décision ANRT/DG/N°04/152 du 8 octobre 2015 l’a remise avec force dans l’actualité.

Selon les données enregistrées au troisième trimestre 2017 par l’Observatoire national de la portabilité, entité régie par l’ANRT, 26 782 demandes de portabilité dans le fixe ont été échangées entre Maroc Telecom, Orange Maroc et Inwi, 22 331 demandes ont réussi. Dans le mobile, c’est 453 103 demandes de portabilité qui ont été échangées entre Maroc Telecom, Orange Maroc et Inwi. 356 730 demandes ont réussi.