MultiChoice pourrait ne plus opérer au Nigeria à partir de Juin 2019

(Agence Ecofin) - C’est un véritable drame qui pourrait s’abattre sur MultiChoice. En effet, la filiale de Naspers pourrait ne plus opérer au Nigeria à partir de juin 2019, date à laquelle expire la licence dont elle se sert pour fournir ses offres DsTV et GoTV dans la République fédérale.

D’après le Daily Times, qui aurait eu accès à une correspondance envoyée à l’antenne locale de MultiChoice par les autorités nigérianes, ces dernières auraient informé l’opérateur de télévision payante qu’il ne pourrait pas renouveler sa licence qui prend fin en juin 2019. Selon la correspondance, la licence délivrée en 2014 à MultiChoice ne correspond pas aux standards du livre blanc sur la migration vers la télévision numérique. Pour continuer d’opérer, il ne resterait plus à MultiChoice que la possibilité de nouer un partenariat avec Pinnacle Communications Ltd ou ITS, qui détiennent des licences conformes à la TNT nigériane.

Si MultiChoice devait quitter le marché nigérian, un des plus importants du continent, cela constituerait une énorme perte pour l’opérateur qui connait déjà des difficultés en Afrique du Sud.

Servan Ahougnon