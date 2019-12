Bénin : le régulateur des médias annonce son budget pour l’année 2020

(Agence Ecofin) - Au Bénin, la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a annoncé son budget pour l’année 2020. D’après son président Rémi Prosper Moréti, l’institution a besoin de 2,817 milliards de franc CFA. « Nous avons de nouvelles obligations qui résultent de l’application du code de l’information et de la communication, et du code de la radiodiffusion numérique », a-t-il expliqué.

D’après lui, il est nécessaire d’augmenter le budget pour mieux réguler la presse en ligne et les autres services liés à la démocratisation d’internet. En plus, comme l’explique le président de la HAAC, il faut également pouvoir fournir les 350 millions prévus par an pour l’aide de l’Etat à la presse privée, sans oublier que le gouvernement veut le faire passer à un milliard de francs CFA.

En plus, « les députés ont demandé d’essayer d’ouvrir les fréquences pour qu’il y ait création de nouvelles radios et télévisions », a précisé le président de la HAAC.

Servan Ahougnon