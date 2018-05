Guinée: L’Arpt rappelle à l’ordre les importateurs et revendeurs de matériels TIC et télécoms

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des postes et télécommunications (Arpt) de Guinée, à travers un communiqué, a rappelé à l’ordre les importateurs et revendeurs de matériels TIC et télécoms. Le régulateur a sommé ces acteurs du marché, à toujours veiller à l’homologation de ces équipements avant leur mise sur le marché.

Cette opération réglementaire, l’Arpt indique qu’elle vise à « garantir le respect des exigences essentielles et la conformité des équipements aux normes et spécifications techniques conventionnelles ». Les terminaux de télécommunications non-homologués, connectés directement ou indirectement, à un réseau ouvert ou non au public pourraient s’avérer dangereux pour les consommateurs.

En effet, pour ce qui est par exemple des téléphones mobiles ou tablettes numériques, ils pourraient entraîner des fuites d’informations personnelles. Ils pourraient même blesser les utilisateurs. Des cas de surchauffe et d’explosion de téléphones contrefaits ont été enregistrés dans d'autres marchés. Certains autres équipements, à l’instar des émetteurs ou récepteurs TV, décodeurs récepteurs numériques, pourraient nuire à la qualité de service offert aux consommateurs.

Avec la prolifération des appareils de contrefaçon, l’Arpt souhaite mettre les importateurs et revendeurs de matériels TIC et télécoms face à leur responsabilité qui sera engagée en cas de problème.