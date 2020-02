Côte d'Ivoire : communiqué de l'ARTCI relatif à la publication d'articles sur la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile

(ARTCI ) - Des organes de presse ont récemment publié des articles faisant état de résultats d’un audit de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile en Côte d’Ivoire réalisé par un cabinet privé, sur la base de normes dites internationales.

Selon ces résultats, l’un des opérateurs de téléphonie mobile exerçant dans le secteur a été positionné comme le meilleur opérateur télécom en matière de qualité de réseau, de service voix et de service data (internet) sur le marché de la téléphonie mobile. Lesdits résultats sont en discordance avec ceux de l’ARTCI.

L’Autorité de Régulation des Télécommunication/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) rappelle aux organes de presse, aux opérateurs de téléphonie mobile et aux populations que conformément aux dispositions de l’article 72 de l’ordonnance n°2017-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et au Technologies de l’Information et de la Communication, la définition des indicateurs et normes de qualité de service et de performances pour la fourniture de services de télécommunication/TIC au niveau national et le contrôle de leur conformité relèvent de sa compétence.

Ne disposant d’aucune information ni sur le mode opératoire, ni sur les indicateurs et normes utilisés par ledit cabinet dans la réalisation de son audit, l’ARTCI ne saurait en garantir les résultats, encore moins, le classement qui en découle.

En tout état de cause, l’ARTCI invite les populations, les opérateurs de téléphonie mobile et les organes de presse à se référer à son site web www.artci.ci pour disposer d’informations fiables et officielles sur le niveau de qualité de service des réseaux de téléphonie mobile en Côte d’Ivoire issues des différents audits et contrôles règlementaires régulièrement réalisés par ses soins , conformément à la réglementation en vigueur. Les résultats du dernier audit de la qualité de service réalisé par l’ARTCI seront publiés dans les jours à venir.

LA DIRECTION GÉNÉRALE