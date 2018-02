Ouganda: l’UCC va bientôt mesurer la satisfaction des abonnés aux services télécoms en plus de la qualité des services

(Agence Ecofin) - La Commission des communications d’Ouganda (UCC) a lancé le processus d’acquisition des équipements techniques à même de lui permettre de mesurer la satisfaction des consommateurs des services télécoms. Un appel d’offres a été lancé le 22 janvier 2018 par le régulateur télécoms pour recruter le partenaire qui fournira, livrera et installera ces équipements. L’appel d’offres sera fermé le 15 février 2018.

Les offres soumises par les candidats seront évaluées le 28 février et le régulateur télécoms dévoilera officiellement le nom du soumissionnaire retenu pour ce projet le 2 mars 2018. Ce dernier verra clairement le contrat lui être attribué le 23 mars et il commencera immédiatement son travail. Une fois les équipements techniques de mesure installés, l’UCC pourra alors pleinement évaluer l’ampleur du contentement ou du mécontentement des consommateurs dans l’utilisation des services télécoms.

Pendant longtemps, le régulateur télécoms s’est confronté aux opérateurs de téléphonie mobile et de services Internet pour qu’ils améliorent la qualité des services offerts aux clients. Les mesures sur le terrain ont toujours été effectuées par ses soins, selon des indicateurs clés précis. Mais ces mesures se sont révélées partielles parce qu’elles n’intégraient pas l’avis des consommateurs, principaux concernés par la qualité de service. Or, avec sa mesure de la qualité de service et l’avis des utilisateurs, l’UCC aura une vision globale des améliorations à apporter par les fournisseurs de services dans le secteur télécoms.