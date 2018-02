Cameroun : l’ART annonce un contrôle des appareils télécoms et équipements TIC

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des télécommunications (ART) du Cameroun annonce dans les prochains jours, un contrôle des appareils télécoms et des équipements TIC vendus sur le marché national. Il est prévu à cet effet, une campagne de recensement et de contrôle de leurs attestations d’homologation afin de vérifier qu’elles respectent les exigences de conformité technique et les normes internationales en vigueur. Sont concernés les téléphones mobiles, smartphones, tablettes numériques, émetteurs de radiodiffusion, émetteurs TV ; équipements station terrienne, équipements télématiques, équipements Wi-Fi, décodeurs, etc.

Dans un communiqué, Philémon Zo’o Zame (photo), le directeur général de l’ART, invite les vendeurs et autres importateurs d’appareils TIC et télécoms à les faire homologuer auprès de ses services avant leur mise sur le marché. Il ajoute que tous les contrevenants s’exposent à des sanctions.

D’après Mengang Bekono, le directeur technique de l’ART, la campagne de contrôle du régulateur a pour but, de combattre « la présence sur le marché intérieur des téléphones et appareils TIC non homologués et de maîtriser le volume de ces équipements en circulation sur le territoire national. Il s’agit aussi de protéger les opérateurs économiques locaux contre la concurrence déloyale des importateurs illégaux et d’endiguer l’importation des téléphones et terminaux contrefaits et des risques qu’ils représentent pour l’utilisateur. Chaque téléphone a un code unique, c’est le code Imei utilisé en cas de recherche de perte, de vol ou identification d’un téléphone par le réseau de l’opérateur. Mais il se trouve que sur le marché, il y a des centaines de téléphones qui ont le même Imei ».

Au-delà des descentes dans les marchés, sur l’ensemble du territoire national, pour contrôler la qualité des appareils TIC et télécoms présents sur le marché, l’ART envisage également de travailler avec la douane pour bloquer l’entrée de ces équipements dans le pays. Un protocole d’accord est en cours de préparation avec cette administration pour déterminer le mode de collaboration entre les deux parties.