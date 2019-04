Côte d’Ivoire : le gouvernement adopte 4 décrets pour améliorer la régulation de l’audiovisuel en prévision du passage à la TNT

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien a adopté 4 décrets dans le but d’améliorer la régulation de l’audiovisuel, en pleine migration vers la télévision numérique.

Les nouveaux textes fixent, premièrement, les règles et procédures d’appel à candidatures en vue des autorisations d’usage des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Ils déterminent également les conditions d’exploitation et d’usage des fréquences de radiodiffusion audiovisuelle, par câble, satellite, ADSL, réseaux multimédias et stations terriennes.

L’un des nouveaux textes modifie le décret n° 2011-475 du 21 décembre 2011 régulant le fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA). L’institution devrait ainsi, être mieux armée pour réguler le secteur et les changements causés par la TNT.

L’un des décrets a, par ailleurs, permis le transfert d’actifs de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, en abrégé RTI, à la Société ivoirienne de Télédiffusion (IDT). Cette structure a été créée pour « assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire national ».

Servan Ahougnon