(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des télécommunications (ART) du Cameroun annonce que ses équipes techniques commenceront, dès ce mois de mars 2018, à démanteler le réseau des exploitants et fournisseurs de services à valeur ajoutée qui opèrent sans licence sur le territoire national. L’objectif est d’assainir le marché télécoms, occupé depuis plusieurs années par de nombreuses entreprises détenant des « titres transitoires » ; c’est-à-dire des titres d’exploitation provisoire.

C’est depuis l’année dernière qu’il est demandé aux exploitants et fournisseurs de services à valeur ajoutée opérant sans une licence en bonne et due forme de se conformer à la réglementation en vigueur. En mai 2017, l’ART leur avait en effet, donné six mois pour se mettre en règle. Bien avant l’ART, c’est le ministère des postes et des télécommunications qui avait attiré l’attention de ces entreprises sur le caractère illégale de leurs activités. En janvier 2017, la ministre Minette Libom Li Likeng, leur indiquant qu’elles opéraient en violation de la loi 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, modifiée et complétée par la loi n°2015/006 du 10 avril 2015, annonçait la répression dès février 2017.

Cette fois, le régulateur télécom se veut plus ferme. Philémon Zo’o Zame (photo), le directeur général de l’ART, a souligné que les exploitants et fournisseurs de services à valeur ajoutée illégaux sont passibles d’une pénalité de 100 millions à 500 millions FCfa.