Madagascar: le ministre des télécoms annonce un contrôle renforcé du secteur TIC

(Agence Ecofin) - Le ministère des postes, des télécommunications et du développement numérique a décidé d’accorder une plus grande attention au secteur des technologies de l’information et de la communication. L’objectif est de l’assainir afin d’éviter de mettre en danger aussi bien la sécurité des populations que celle de la nation.

D’après Neypatraiky Rakotomamonjy (photo), dont les propos sont rapportés par midi-madagasikara, les secteurs cibles sont la téléphonie, la radiodiffusion et l'utilisation de fréquence VSAT.

Pour ce qui est de la téléphonie, le ministre a expliqué qu’une attention encore plus grande sera désormais accordée à la vente et à l’utilisation des cartes SIM. Celles qui seront vendues sans être au préalable identifiées, seront déconnectées et le ministère déposera une plainte de réserve contre tous ceux qui les commercialisent.

Les appareils mobiles hors normes, c’est-à-dire sans code IMEI pour tracer leur authenticité, ne devront plus du tout être utilisés dans le pays, dès juin 2019. Depuis janvier 2018, ces équipements ne peuvent plus être importés à Madagascar.

Dans le secteur de la radiodiffusion, le responsable a déclaré que 12 stations de radio, ont déjà été fermées pour irrégularité et l’administration ne délivre plus de nouvelle licence radio.

Enfin, pour ce qui est de l'utilisation du réseau VSAT Satellite sans licence, interdite par la loi depuis octobre 2014, aucune différence ne sera faite entre un organisme public ou privé. Toute utilisation frauduleuse sera réprimée.