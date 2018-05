Afrique du Sud: l’Icasa évalue l’actionnariat noir dans les entreprises TIC dès le 16 mai

(Agence Ecofin) - L’Autorité Indépendante des Communications d’Afrique du Sud (Icasa) a décidé de jauger le niveau d’application des directives du Programme d’autonomisation économique des Noirs et des personnes historiquement désavantagées (BBBEE) dans les entreprises du secteur des TIC. Le régulateur télécoms rencontrera à cet effet, les principaux opérateurs télécoms du pays les 16 et 17 mai prochains pour certainement dresser l’état des lieux par opérateur et définir les actions à entreprendre pour accélérer la mise en conformité des entreprises TIC.

Selon le programme BBBEE, contenu dans le nouveau code du secteur des TIC et télécoms, adopté en 2016, les entreprises TIC opérant en Afrique du Sud, doivent accorder 30% de leur actionnariat à des investisseurs noirs et issus des communautés historiquement désavantagées. C’est 5% de part en plus que ce que prévoyait l’ancien code du secteur de TIC. Siyabonga Cwele (photo), le ministre des Postes et Télécommunications, avait justifié cette mesure par un souci d’équité. Il avait ajouté que le programme BBBEE contribuerait à améliorer le niveau de vie des groupes longtemps marginalisés, incluant les femmes et les personnes handicapées.

Au-delà de l’état des lieux sur le niveau d’application des directives du programme BBBEE dans le secteur TIC, l’Icasa pourrait également envisager une augmentation du pourcentage de part réservée aux investisseurs et aux personnes des communautés historiquement désavantagées dans les entreprises TIC.