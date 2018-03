Ouganda : l’Etat promet de châtier tout opérateur télécoms qui ne désactive pas les cartes SIM non-identifiées

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République d’Ouganda se montre ferme quant au sort réservé aux opérateurs de téléphonie mobile qui continueront à permettre que des cartes SIM non-identifiées communiquent sur leur réseau. Au cours d’un point de presse organisé le 27 février 2018, Frank Tumwebaze (photo), le ministre des TIC et de l’orientation nationale, a déclaré que « tous les opérateurs télécoms sont prévenus. S’'ils ne désactivent pas les cartes SIM non ou mal identifiées, ils seront pénalisés et / ou leur licence sera révoquée. Le gouvernement l’a décidé et nous l'appliquerons sans exception ».

Conscient que punir en aval ne suffira pas pour faire disparaître définitivement les cartes SIM non-identifiées sur le réseau des opérateurs télécoms, le ministre a révélé que son département enquêtera sur les entreprises de télécommunications. Il s’agit d’évaluer si elles respectent à la lettre la procédure d’identification des abonnés. S’il s’avère qu’une entreprise ne prend pas toutes les précautions nécessaires lors de l’identification d’un abonné ; notamment lui réclamer une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, ne vérifie pas l’authenticité de ladite carte d’identité alors qu’elle a accès au fichier national d’identité, elle sera sanctionnée.

L’Ouganda, c’est huit opérateurs de téléphonie mobile pour 23,5 millions d’abonnés. Le pays a réussi l’année dernière à effectuer une énième campagne d’identification des abonnés au mobile dans le but d’assainir son marché télécoms, en proie à la montée d’actes criminels par téléphone. Chantage, racket, menace, insulte, intimidation, sont les actes répréhensibles effectués par mobile que la police ougandaise a enregistré et qui ont motivé le lancement de cette dernière opération de contrôle des abonnés.

Muriel Edjo

