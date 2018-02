Egypte : BeIN Media va attaquer en justice l’amende de 18 millions d’euros de la Cour économique du Caire

(Agence Ecofin) - Dans un communiqué, BeIN Media a rejeté catégoriquement toute possibilité de payer l’amende que lui a infligée la Cour économique du Caire. La juridiction avait condamné, il y a quelques jours, le groupe qatari et son président, Nasser Al-Khelaïfi, à payer une amende de 18 millions d'euros pour « violation de la loi » sur la concurrence.

« L'injonction du tribunal égyptien exigeant la vente de chaque événement sportif de façon autonome empêcherait beIN de continuer à exercer ses activités sur ce marché et obligerait le groupe ainsi que tous les radiodiffuseurs internationaux actifs en Egypte à reconfigurer fondamentalement leurs modèles économiques. Cette tentative d'exclure beIN du marché égyptien constitue une violation grave par l'Egypte à la fois de son propre droit interne et de ses obligations internationales. Déjà, les fédérations, les ligues et les titulaires de droits ont signalé leur inquiétude concernant cette décision. Si elle est appliquée, un véritable black-out sur certains sports très regardés sur la télévision égyptienne est envisageable. Tout cela, en fin de compte, nuit aux fans de sport égyptiens.», se défend BeIN Media.

Selon l’opérateur de télévision payante, les allégations de la Cour Economique « n'ont aucun fondement en droit de la concurrence et sont dissociées des réalités commerciales du marché de la télévision payante ». D’après BeIN Media, le problème serait essentiellement politique.

Servan Ahougnon