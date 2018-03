Ghana: le régulateur annonce des actions de contrôle de la qualité de service sur le terrain

(Agence Ecofin) - L’Autorité nationale des communications (NCA) annonce le lancement des opérations de contrôle de la qualité des services télécoms sur le terrain, dès ce mois de mars 2018. Le but est de s’assurer que les opérateurs télécoms, présents sur le territoire national, respectent leur cahier des charges, en matière de fourniture à toute la population de prestations de qualité.

Dans la phase initiale de cette opération de contrôle, les villes concernées sont Ashanti, Great Accra, les régions du Nord, de l’Est et de l’Ouest. Les indicateurs clés d'évaluation de performances porteront sur le taux de couverture, la qualité de la voix et de la data. Pour le régulateur télécoms, il est devenu impérieux pour les populations d’accéder à des services télécoms de qualité, partout où elles résident, au regard de leur caractère de plus en plus incontournable.

Au terme de la mission de contrôle, la NCA voudrait que le réseau des opérateurs télécoms soit disponible dans les 216 capitales de district du pays. Les opérateurs qui manqueront à leurs obligations, s’exposent à des sanctions financières et administratives.