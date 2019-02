Egypte : 250 millions $ de la banque allemande KfW pour soutenir les réformes économiques et sociales

(Agence Ecofin) - La banque de développement allemande, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), a accordé à l’Egypte un prêt de 250 millions de dollars destiné à soutenir les réformes économiques et sociales lancées dans ce pays.

L’accord relatif à ce prêt a été signé le 13 février au Caire par la ministre égyptienne de l’Investissement et de la coopération internationale, Sahar Nasr, et le directeur de la KfW pour la région Afrique & Moyen-Orient, Helmut Gauges.

« L’accord s’inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir la coopération entre l’Egypte et l’Allemagne. Il reflète également la confiance de l’Allemagne et des institutions internationales dans le programme de réformes économiques et sociales de l’Egypte », a précisé le ministère égyptien dans un communiqué.

L'ambassadeur allemand au Caire, Julius Georg Luy, qui a assisté à la cérémonie de signature, a exprimé le soutien de l'Allemagne aux « réformes audacieuses » lancées par l'Egypte, indiquant que son taux de croissance économique « commençait à prendre de la vigueur ».

L’Allemagne a investi 7,1 milliards de dollars en Egypte au cours des quatre dernières années, et 1 215 entreprises allemandes opèrent, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, de la pétrochimie, de l’automobile et des télécommunications.

