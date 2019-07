Huit fonds privés pesant 15 000 milliards $ s’engagent à prendre le climat en compte dans leurs investissements

(Agence Ecofin) - Huit des fonds privés les plus importants au monde, représentant un capital de 15 000 milliards $, se sont engagés à prendre en compte le climat dans leurs investissements en se constituant en une coalition dénommée One Planet. Cet engagement qui sera officiellement pris demain a été annoncé par l’Elisée, la présidence française, qui est à l’origine de l’initiative.

Ces fonds privés sont Blackrock, Goldman Sachs, BNP Paribas, HSBC, Natixis, Amundi, State Street et Northern Trust.

Cette initiative suit celle des six fonds souverains les plus importants au monde, prise en 2018. Les fonds souverains de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Qatar, de l’Arabie saoudite, du Koweït et des Emirats arabes unis avaient engagé une charte dans laquelle ils encouragent les entreprises dans lesquelles ils investissent à intégrer le risque climat.

Selon Lawrence Yanovitch, le coordonnateur du groupe de travail des fonds souverains du One Planet Summit, les fonds souverains qui tirent leurs ressources de l’exploitation des hydrocarbures « comprennent qu’en intégrant le risque du changement climatique dans leurs investissements, ils peuvent être plus rentables ». Pour l’expert, ces fonds ne consacreront pas une partie de leurs investissements dans l’économie verte, mais effectueront la transition énergétique étape par étape et réorienteront tous leurs investissements en prenant en compte ce critère.

L’outil de mesure standardisé de l’empreinte carbone des entreprises financées par ces fonds souverains devrait être achevé, d’ici septembre 2019.

Gwladys Johnson Akinocho