Afrique : 21 scientifiques reçoivent des subventions du CR4D pour des recherches sur le changement climatique

(Agence Ecofin) - L’initiative Climate Research for development (CR4D) in Africa a annoncé qu’un premier groupe de 21 scientifiques africains recevront des subventions, allant jusqu’à 100 000 $ chacun, pour effectuer des recherches. Ces études porteront sur la science climatique, ses applications et ses implications en matière de politique, de développement et de décisions communautaires.

Les scientifiques lauréats viennent du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Ghana, de l’Ethiopie, de Madagascar, de Namibie, de l’Ouganda, du Sénégal et du Zimbabwe.

Le CR4D est une initiative issue du partenariat entre l’African Climate Policy Center (ACPC) de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (ECA), la Conférence interministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET), l’Organisation météorologique mondiale (WMO), le Global Framework for Climate Services (GFCS) et le World Climate Research Programme (WCRP).

Selon Vera Songwe (photo), la secrétaire exécutive de l’ECA, l’octroi de ces subventions marque « le début d’un programme qui permettra de développer et de faire croître en Afrique un pool de jeunes scientifiques capables de conduire des recherches qui fourniront des faits scientifiques susceptibles d’éclairer les politiques et les plans d’une économie durable et résiliente au climat. »

Gwladys Johnson Akinocho