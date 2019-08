BBC Lifestyle ouvre ses espaces publicitaires à l’Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - En Afrique subsaharienne, les annonceurs pourront désormais communiquer sur la chaîne BBC Lifestyle. En effet, BBC Studios vient d’annoncer son intention d’ouvrir les espaces publicitaires de la chaîne à plusieurs pays de la région. Le Ghana, le Nigeria, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Ethiopie et le Kenya ont été évoqués.

L’accès à ces espaces publicitaires sera disponible à partir du 1er septembre. D’après les premières informations, la gestion de la commercialisation se fera grâce à un partenariat entre la BBC et MultiChoice. Dans ce cadre, les services de vente d’espaces média de DStv géreront les ventes de publicité pour le compte de BBC Lifestyle.

Il faut rappeler que la chaîne BBC Lifestyle est accessible en Afrique subsaharienne via les bouquets Premium, Compact et Compact Plus de DStv. Sarah-Jane Harling (photo), directrice des comptes publicitaires pour l'Afrique chez BBC Studios, a déclaré qu'il s'agit d'une étape importante car elle offre aux marques la possibilité de profiter de la qualité du contenu de BBC Lifestyle pour étendre leur portée en Afrique subsaharienne.

Servan Ahougnon