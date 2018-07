Côte d’Ivoire : JC Decaux signe deux contrats d’envergure à Abidjan

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, JC Decaux vient de mettre dans son escarcelle, en l’espace de 48 heures, deux contrats dans la ville d’Abidjan. Le 23 juillet dernier, le groupe publicitaire français, spécialiste de l’affichage outdoor, a conclu un contrat de 20 ans avec la Société des Transports Abidjanais (SOTRA) pour déployer un réseau de mobilier urbain, à usage publicitaire. Ce contrat permet également à l’entreprise française d’exploiter les faces des bus qui desservent les gares routières et les berges lagunaires de la ville.

Hier, 24h seulement après le premier accord, Cocody, une commune de la ville d’Abidjan a attribué au groupe publicitaire français une autre concession de 20 ans pour déployer un réseau de mobiliers urbains pour information. « En tant que numéro un de la communication extérieure en Afrique et dans le monde, nous allons mobiliser notre expertise pour assurer le succès de ce partenariat en offrant des espaces publicitaires de grande qualité aux annonceurs et à leurs marques.», a assuré Jean-Sébastien Decaux (photo), directeur général Europe du Sud, Belgique, Luxembourg, Afrique et Israël du groupe publicitaire.

Les pourparlers avec les annonceurs désirant profiter des nouveaux espaces d’affichages ne devraient pas tarder.

Servan Ahougnon