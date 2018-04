(Agence Ecofin) - Google a enregistré plus de 100 milliards de dollars de revenus publicitaires en un an. L’information a été rendue publique à la suite de la communication aux médias, par Alphabet, maison mère de Google, de ses résultats pour le premier trimestre 2018. En prenant les résultats publicitaires sur les 12 derniers mois, Google a généré au moins 100 milliards en revenus.

C’est beaucoup plus que l'ensemble des dépenses des entreprises dans la publicité offline aux Etats-Unis. D’après le cabinet Ovum, l’entreprise basée à Moutain View ainsi que ses concurrents Netflix, Amazon et Facebook devraient capter deux tiers des revenus mondiaux en matière de publicité. En attendant les résultats des autres entreprises, on peut dire que Google est au niveau attendu par les experts.

Pourtant, avec l’affaire Cambridge Analytica, on aurait pu craindre pour Google dont la gestion des données personnelles commençait à être scrutée de manière de plus en plus suspicieuse. Jusque-là, l’activité de la filiale d’Alphabet ne semble pas perturbée par les suspicions attisées par les dernières semaines houleuses de son concurrent Facebook.

D’ailleurs, Sundar Pichai (photo), PDG de Google ne semble pas inquiet. Il assure que pour proposer des publicités, son entreprise se repose sur « peu d'informations, essentiellement ce qu'il y a dans les mots-clefs pour afficher une publicité ou un produit pertinent ». Autrement dit, Google ne menace pas les données personnelles de ses utilisateurs.

Servan Ahougnon