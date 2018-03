Afrique du Sud : Spotify annonce ses partenaires publicitaires

(Agence Ecofin) - Après un lancement tambour battant, le 13 mars dernier, en Afrique du Sud, Spotify vient d’annoncer ses partenaires publicitaires dans la nation arc-en-ciel. Ainsi, les marques Ballantine, FNB, Hunter's, MINI et Pepsi-Cola, seront les premiers annonceurs à bénéficier de l'audience de Spotify qui a confié à l’agence Ad Dynamo, la gestion de ses partenariats publicitaires.

« La connexion de Spotify à la culture et à l'expérience utilisateur de qualité renforce la confiance de notre audience très engagée et nous permet de tisser des liens personnels avec chaque bénéficiaire du service. Nous sommes ravis d'ouvrir la porte aux annonceurs, en Afrique du Sud et dans le monde entier », a déclaré Brian Benedik responsable des ventes publicitaires chez Spotify.

Avec plus de 159 millions d’utilisateurs dans le monde, le leader du streaming musical devrait bientôt susciter l’intérêt de nombreux autres annonceurs en Afrique du Sud.

Servan Ahougnon