L’Advertising Week Africa est reportée au premier semestre 2020

(Agence Ecofin) - La première édition africaine de l’Advertising Week a été reportée. Prévue pour se tenir du 28 au 31 octobre, elle a été repoussée au premier semestre 2020 à cause des violences xénophobes en Afrique du Sud. Malgré tout, les organisateurs souhaitent toujours l’organiser à Johannesburg.

« Notre engagement à lancer la Semaine de la publicité en Afrique à Johannesburg n'en est que plus fort. L'adversité nous offre souvent des opportunités, nous continuerons et accélérerons toute la planification et le développement pour assurer le succès l’Advertising Week Africa en 2020 », a déclaré Lance Pillersdorf, président de Stillwell Partners, organisateur de l’évènement à l’échelle mondiale.

« Le message a toujours été que notre diversité est une force et que nous sommes donc contre la violence partout sur le continent », a ajouté Tunji Adeyinka (photo), président du conseil consultatif de l’édition africaine de l’Advertising Week.

Jusque-là, aucune date exacte n’a été précisée pour la tenue de l’évènement.

Servan Ahougnon