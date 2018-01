YouTube durcit les règles concernant les chaînes qui diffusent des annonces publicitaires

(Agence Ecofin) - Le 16 janvier dernier, YouTube a annoncé des règles plus strictes, concernant la diffusion d’annonces publicitaires. La filiale d’Alphabet a décidé de durcir les règles à cause des plaintes de nombreuses marques qui ne supportaient pas d’être associées à des vidéos controversées.

« On ne peut nier que 2017 ait été une année difficile, avec plusieurs problèmes affectant notre communauté et nos partenaires publicitaires », a déclaré Paul Muret, vice-président de la diffusion, de la vidéo et de l'analyse chez YouTube, dans un article de blog.

Désormais, les chaînes YouTube devront compter au moins 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage au cours de l'année précédente, pour pouvoir diffuser des annonces. Jusqu’à maintenant, les chaînes pouvaient être éligibles pour diffuser des annonces en accumulant 10 000 vues au moins.

L’exposition n’est pas le seul critère sur lequel seront jugées les chaînes YouTube. « Nous voulons prendre en considération la taille des canaux, l'engagement de l'audience et le comportement des créateurs de vidéo pour déterminer l'éligibilité à la publicité », a déclaré M. Muret.

Au fil de l’année 2017, de nombreux scandales ont éclaboussé le réseau social pour des vidéos controversées qui ont causé la rupture de contrats publicitaires de nombreux annonceurs prestigieux.

Servan Ahougnon