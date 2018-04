Première en Afrique subsaharienne pour le concours « Ma Pub Ici » de BNP Paribas

(Agence Ecofin) - Pour la première fois, le groupe BNP Paribas va lancer son concours « Ma Pub ici » dans la zone Afrique subsaharienne. Il s’agit d’une opportunité permettant aux entrepreneurs, artisans, PME, start-up et porteurs de projets innovants de remporter une campagne publicitaire.

Elle se déclinera en affiches sur les vitrines des agences de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire et de la Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie du Sénégal, qui financent le concours. Des affiches publicitaires du vainqueur seront également visibles sur les écrans internes des banques partenaires, pendant que des spots seront diffusés à la télévision et dans la presse écrite.

Le concours est ouvert, du 1er avril au 30 juin 2018, à toute personne physique majeure résidant en Côte d’Ivoire ou au Sénégal, dont l'entreprise propose un produit ou un service à la fois original et utile. Si seulement le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont pris en compte pour cette édition, d’autres pays africains pourraient être concernés, les années prochaines.

Servan Ahougnon