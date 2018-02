Tunisie : Audi et BMW se livrent une passe d’armes publicitaire dans un quartier de Tunis

(Agence Ecofin) - Dans le quartier de la Goulette, les marques d’automobiles Audi et BMW se sont livrés ces derniers jours, à une passe d’armes par panneaux publicitaires interposés.

Tout a commencé par un panneau publicitaire de BMW, situé à quelques mètres d’un point de vente de voitures Audi. « Il n’est jamais trop tard pour changer d’avis.», peut-on lire sur le panneau publicitaire destiné de toute évidence, aux clients d’Audi.

Bonne joueuse, la marque allemande a répondu à cette tentative de détournement par une banderole déployée sur sa clôture. On peut y lire un grand « LOOOOL » (Laughing out loud, une expression traduisant l’amusement) suivi d’un « on ne change pas une marque qui gagne ».

La joute amicale s’est prolongée sur les réseaux sociaux où l’agence chargée de la communication d’Audi en Tunisie, a publié une photo de sa banderole et du panneau de BMW, qui ont provoqué l’hilarité des internautes.

Servan Ahougnon