Google bannit la publicité pour les traitements médicaux « expérimentaux » de ses plateformes

(Agence Ecofin) - Google a annoncé, la semaine dernière, que la publicité pour les traitements médicaux expérimentaux ne serait plus autorisée sur ses plateformes. En Afrique, cette mesure touchera essentiellement les remèdes à base de plantes médicinales.

La publicité pour ce type de produits a progressivement disparu des écrans de télévisions et des radios, à cause des réglementations nationales de moins en moins tolérantes envers ces produits. Désormais, leur présence sur Internet sera fortement réduite. Il faut signaler que la plupart de ces produits, dont la promotion se faisait sur les plateformes comme YouTube, ne sont pas approuvés par des organismes de santé publique et passent rarement par des essais cliniques.

« Nous savons que les découvertes médicales importantes commencent souvent par des idées qui n'ont pas encore fait leurs preuves ; et nous croyons que des essais cliniques contrôlés et réglementés sont le moyen le plus fiable de tester et de prouver des progrès médicaux importants. En même temps, nous observons une augmentation du nombre de personnes qui tentent de profiter des individus en leur offrant des traitements non éprouvés et trompeurs. Souvent, ces traitements peuvent mener à des résultats dangereux pour la santé et nous avons l'impression qu'ils n'ont pas leur place sur nos plateformes », a expliqué Google dans un communiqué.

Servan Ahougnon