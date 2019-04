« BGFIBank, partenaire de mes réussites » : une nouvelle campagne de communication institutionnelle pour s’engager sur l’avenir

(BGFIBank) - Le Groupe BGFIBank affiche en grand son engagement aux côtés de sa clientèle à travers une campagne de communication intitulée « BGFIBank, partenaire de mes réussites ».

Une campagne qui s’inscrit dans le cadre du projet d’entreprise « Excellence 2020 » et qui met l’accent sur la relation de confiance et de proximité entre la banque et ses clients depuis bientôt 50 ans.

Cette campagne de communication est déclinée suivant quatre axes : la notion d’excellence, la dimension relationnelle, la diversité et l’esprit d’entreprendre. Les nouveaux codes visuels utilisés et les visages souriants encadrés par le logo du groupe, symbolisent l’attention accordée à chaque client et à chaque projet. Le logo du groupe – qui constitue un élément fort de son ADN – est ainsi mis en scène pour mieux incarner l’engagement du Groupe auprès des clients, mais également réaffirmer son rôle au service de l’économie et de la société.

« Notre nouvelle campagne témoigne de la volonté du Groupe BGFIBank d’être un partenaire privilégié pour ses clients en leur offrant la meilleure qualité de service et de produits afin de les aider à concrétiser leurs projets de vie, personnels comme professionnels. Elle marque également la volonté du Groupe BGFIBank d’être engagé, comme institution financière leader sur le continent, dans la transformation des économies des pays dans lesquels il est installé » explique Léa Danielle TSOUNGHAT, le Directeur Communication et Marques du Groupe BGFIBank.

Cette nouvelle campagne de communication est déployée, depuis ce lundi 8 avril, dans les onze pays d’implantation du Groupe et sur deux continents, Afrique et Europe, à la fois sur les panneaux d’affichage, dans les médias nationaux d’influence et sur les différents sites et comptes du groupe, à la fois sur internet et sur les réseaux sociaux.