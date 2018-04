Afrique du Sud : l’agence Dalmatian remporte le budget publicitaire de Renault

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la filiale locale de la marque automobile Renault a confié son budget publicitaire à l’agence Dalmatian. Selon Jesus Boveda, vice-président marketing de la filiale locale du constructeur automobile, l'approche de l’agence correspond aux ambitions de la marque.

« Notre objectif est de créer un travail qui demande de l'attention, et gagner Renault est une preuve solide de cette ambition et de ce but ; nous avons hâte de commencer », s’est réjouie Gabi Weinstein, directrice générale de l’agence.

Dalmatian s’occupera désormais des campagnes de Renault dans la nation arc-en-ciel, en mettant à sa disposition sa connaissance du marché et une expertise publicitaire de plus en plus appréciée. Il y a quelques semaines, l’agence a remporté le budget publicitaire de Protea Hotels, une marque de la chaîne hôtelière Mariott.

Servan Ahougnon