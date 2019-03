MTN lancera bientôt une offre de publicité mobile dans les 21 pays africains où l’opérateur est présent

(Agence Ecofin) - MTN va bientôt lancer une offre de publicité mobile dans les 21 pays africains où l’entreprise offre ses services. L’opérateur vient de signer un accord avec l’entreprise australienne Out There Media (OTM) spécialisée dans la publicité mobile.

En application de l’accord, MTN exploitera pour son service, la plateforme de technologie publicitaire mobile Mobucks™ créée par OTM. Le programme permet aux marques de se connecter et d'interagir de manière ciblée avec les consommateurs sur leurs téléphones mobiles.

« Notre mission est de devenir un moteur de la publicité numérique en Afrique et au Moyen-Orient. Nous voulons permettre aux annonceurs d'atteindre leur public cible via le mobile tout en débloquant simultanément de nouvelles sources de revenus pour notre groupe. Pour y parvenir, nous sommes ravis de nous associer avec le leader du marché dans ce domaine, Out There Media.», a déclaré David Gilarranz (photo), qui dirige le segment digital de MTN.

L’offre de publicité de MTN sera d’abord lancée en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana et en Ouganda, avant d’être étendue aux autres marchés couverts par MTN.

Servan Ahougnon