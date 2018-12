Afrique du Sud : les agences de publicité McCann et 1886 advertising vont fusionner

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, les agences de publicité McCann South Africa et 1886 Advertising vont fusionner. La nouvelle agence aura pour nom, McCann1886 et débutera ses activités le 1er janvier 2019. Elle sera dirigée par l'actuel directeur général de 1886, Derek Coles. Le portefeuille de marques de la nouvelle agence comprend Cell C, Steers, Sasfin Bank, Johnnie Walker, J&B, Kulula, Mastercard et Fedex.

« La raison d'être de la fusion était de former une entité plus forte qui sera en mesure de tirer parti des compétences, des clients et des outils des uns et des autres pour renforcer sa présence sur le marché sud-africain. C'est une opportunité passionnante pour la croissance et la création d'une agence créative encore plus diversifiée.», explique Derek Coles.

La nouvelle agence devrait, avec les clients de McCann et 1886, livrer une concurrence féroce aux autres leaders du marché sud-africain de la concurrence.

Servan Ahougnon