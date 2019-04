Maroc : BMCE Bank of Africa lance une ligne de crédit destinée à la gestion optimale de l’eau

(Agence Ecofin) - Le groupe marocain BMCE Bank of Africa a mis en place la ligne de crédit « Cap Bleu » destinée à la gestion intelligente des ressources hydriques du pays.

Selon la banque, cette ligne qui bénéficiera « aux opérateurs privés et publics, dans l’industrie, le secteur de l’eau, l’agriculture, l’immobilier ou l’hôtellerie sera dédiée au financement des investissements et des biens d’équipement pour les projets de prétraitement, de traitement des eaux usées, à l’assainissement en général, à la réduction de la consommation d’eau et à la réutilisation des eaux traitées ».

L’appui financier aux organisations éligibles pour le financement pourra s’élever jusqu’à 100% des coûts d’investissements et bénéficiera d’un taux de remboursement bonifié. Les bénéficiaires pourront également bénéficier d’un appui technique gratuitement fourni par un cabinet d’experts.

L’ouverture de cette ligne de crédit entre dans le cadre d’un partenariat noué par la banque avec l’Agence française de développement (AFD) et la Banque européenne d’investissement, lors de la COP 22 qui s’est tenue en 2016 au Maroc. Même si la valeur de la ligne n’a pas été dévoilée, l’accord faisait partie d’un montant de 20 millions €.

Dans le cadre de ce partenariat, les institutions ont déjà lancé les lignes « Cap Energie » (destinée aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique) et « Cap Valoris » (consacrée à la valorisation des déchets).

Gwladys Johnson Akinocho