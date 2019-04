L’API Mali primée à Dubaï, à l’occasion de la 9eme édition de l’Annual Investment Meeting (AIM 2019)

(API MALI ) - Ce 8 avril à Dubaï, lors du diner de gala de l’AIM 2019, l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-Mali) a reçu un Award pour la qualité de son travail de promotion économique du Mali. « API Mali vient d’être récompensé pour le travail effectué dans la promotion de la destination Mali. Nous sommes ravis, ici à Dubaï, de faire honneur au Mali. Nous sommes fiers du Mali ! » a déclaré Moussa I. Touré - directeur général de l’API Mali.

L’Annual Investment Meeting de Dubaï est l’une des premières rencontres mondiales dédiées aux investissements directs étrangers (IDE). L’événemement, initié par ministère de l’Économie des Émirats arabes unis, se déroule sous le haut patronage de Son Altesse le cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, Premier ministre et souverain de Dubaï.

Cette 9e édition de l’AIM-2019 qui se termine ce jeudi 10 avril, s’est concentrée sur le thème : «Cartographier l’avenir de l’IDE: Développer les économies mondiales grâce à la numérisation» . Y ont pris part de nombreuses personnalités parmi lesquelles les présidents Evo Morales (Pérou) et Muhammadu Buhari (Nigeria).

L’édition 2019 était placée sous le signe de la révolution numérique.

L’Agence malienne qui participe pour la 3e fois à cette rencontre, a présenté sur son stand les opportunités d’investissement et les réformes du climat des affaires qui font aujourd’hui du Mali un pays de plus en plus attractif pour les 19 000 visiteurs et 1500 délégués que rassemble chaque année l’événement.

A PROPOS DE l’API MALI

L’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-MALI), est un Établissement Public à caractère Administratif (EPA), créé en 2005 et placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’investissement. L’API-MALI, à travers son guichet unique, offre un seul point d’entrée pour toutes les procédures de création d’entreprises, d’assistance aux investisseurs et de délivrance d’autorisations d’exercice et d’agréments au code des investissements du Mali. L’Agence accompagne au quotidien de nombreux entrepreneurs dans la mise en œuvre de leurs projets au Mali.