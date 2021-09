Nigeria : Wärtsilä obtient de Lafarge l’exploitation de la centrale d’Ewekoro (100 MW) pour 5 ans supplémentaires

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, Les entreprises ayant d’importants besoins énergétiques doivent se doter de leurs propres installations électriques. Lafarge s’est fait ainsi construire par Wärtsilä une centrale à Ewekoro à cet effet.

Wärtsilä a signé un contrat d’exploitation et de maintenance de 5 ans avec Lafarge Africa Plc du Nigeria. L’accord signé est une extension d’un précédent contrat de 10 ans entre les deux sociétés pour la centrale électrique d’Ewekoro (100 MW).

La centrale d’Ewekoro a été construite et mise en service par Wärtsilä en 2011 pour le compte du cimentier. « Un approvisionnement fiable et ininterrompu en électricité est essentiel pour notre production et le fait de disposer de notre propre centrale électrique, construite, exploitée et entretenue par Wärtsilä, nous donne cette assurance », a déclaré Lanre Opakunle, responsable des achats stratégiques, électricité et gaz au Moyen-Orient et en Afrique pour Lafarge.

Selon lui, le cimentier est satisfait de l’efficacité avec laquelle Wärtsilä a exploité et entretenu la centrale au cours des dix dernières années, ce qui justifie l’extension du contrat.

L’infrastructure dispose de six moteurs bicombustibles 50DF, qui fonctionnent principalement au gaz. Ces moteurs ont la capacité de passer automatiquement au combustible liquide en cas de rupture de l’approvisionnement en gaz.

En plus de la centrale d’Ewekoro, Wärtsilä a également fourni à Lafarge une centrale électrique de 100 MW située à Mfamosing. Wärtsilä dispose d’une capacité totale installée de 667 MW au Nigeria, depuis 2010.

Gwladys Johnson Akinocho