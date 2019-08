Bénin : la centrale de Maria Gléta II (127 MW) est officiellement entrée en service

(Agence Ecofin) - Au Bénin, le gouvernement a procédé à l’inauguration de la centrale thermique de Maria Gléta 2. D’une capacité de 127 MW, l’infrastructure est implantée dans la localité d’Abomey-Calavi, à 10 km de la ville de Cotonou.

Sa mise en place a été assurée par un consortium danois composé du développeur Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) et de MAN Energy Solutions. Les travaux de construction, dont le contrat a été signé en 2017, ont duré 18 mois et coûté 180 millions $.

Le projet a bénéficié de l’appui financier de la Banque islamique de développement, de la Banque ouest-africaine de développement et de la Banque d’investissement et de développement de la Cedeao. Ces dernières ont fourni au projet des prêts remboursables, sur 15 ans pour la première institution, et sur 10 ans pour les deux dernières.

Avec l’inauguration de cette centrale, la capacité électrique installée du pays passe à 448 MW. Le Bénin a un taux d’électrification de 43 %.

Gwladys Johnson Akinocho

