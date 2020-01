Zimbabwe : la mauvaise qualité du charbon responsable des délestages et de 54 millions $ de pertes dans l’électricité

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, la compagnie électrique nationale ZESA a affirmé avoir perdu l’équivalent d’au moins 54 millions $ en 2019 en raison de la mauvaise qualité du charbon fourni pour ses centrales thermiques. À ces pertes se sont ajoutés 1,5 million d’achats en diesel et 1 million de frais de maintenance pour réparer les dégâts engendrés par ce charbon de mauvaise qualité.

Cette situation, affirme la compagnie dans un rapport, est à la base des mauvaises performances de la centrale de Hwange (920 MW). « L’une des causes majeures de la mauvaise performance de la centrale est la mauvaise qualité du charbon reçu. Environ 41 MW d’électricité ont été perdus pour cette raison. À cause de la quantité importante de déchets contenus dans le charbon, le brûleur a été endommagé, ce qui a donné lieu à des délestages. Nos brûleurs sont conçus pour du charbon avec 24 à 28 % de déchets, mais à certains moments les déchets contenus dans le charbon représentaient 30 voire plus de 40% de son volume », a affirmé la ZESA dans le document.

Le rapport indique également que le 14 décembre dernier, la compagnie de production électrique a reçu un charbon contenant 50 % de déchets. Selon le document, tous les efforts faits auprès des fournisseurs de charbon pour obtenir une amélioration de la qualité du charbon se sont révélés vains. Il en appelle aux autorités supérieures pour obtenir gain de cause.

De leur côté, les fournisseurs de charbon rejettent l’ensemble de ces accusations.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

05/09/2019 - Zimbabwe : la sortie du déficit plombée par l’indisponibilité de la moitié de la production de Hwange