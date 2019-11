Libye : reprise de la production d’huile dans le champ Al-Feel, l’un des plus importants du pays

(Agence Ecofin) - La société publique du pétrole de Libye (NOC) vient d’annoncer la réouverture du champ Al-Feel, situé dans une concession clé du sud-ouest du pays. Le périmètre avait cessé de fonctionner depuis plusieurs mois, en raison des affrontements.

« Suite à l’arrêt des activités militaires sur le champ de pétrole (Al-Feel), la production a repris », a indiqué un communiqué publié sur le site internet de la société.

Les forces soutenant le gouvernement autoproclamé de l’Est et qui se sont emparées d’Al-Feel plus tôt cette année, ont accusé les milices qui soutiennent le gouvernement d’union nationale basé à Tripoli, d’avoir attaqué et d’être responsable de l’arrêt de la production sur le site.

Al-Feel produit quelque 70 000 barils de pétrole par jour dans le cadre d’une coentreprise entre la NOC et le géant italien de l’énergie ENI. La Libye est en proie à une instabilité politique depuis le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011. La situation a lourdement affecté sa production pétrolière.

