Ouganda : le gouvernement vendra le surplus d’électricité de la centrale de Karuma au Soudan du Sud

(Agence Ecofin) - L’Ouganda est l’un des rares pays du continent qui enregistrent un excédent d’électricité soit plus de 600 MW non utilisés. Un excédent qui devrait s’accroître avec la mise en service du barrage de Karuma.

Le gouvernement ougandais prévoit de céder son surplus d’électricité du barrage hydroélectrique de Karuma au Soudan du Sud. La ministre de l’Energie et du Développement minéral, Ruth Nankabirwa (photo) a indiqué que le pays allait construire des sous-stations électriques dans la ville frontalière d’Elegu, dans le district d’Amuru, pour vendre son surplus d’électricité.

La centrale hydroélectrique de Karuma, d’une valeur de 1,7 milliard $, aura une capacité installée de 600 MW. Selon la responsable, la construction est déjà achevée à 98,8 % et devrait être terminée d’ici juin 2022. Le projet comprend trois grandes lignes de transmission à haute tension. Les fonds collectés par la vente d’électricité permettront au gouvernement de rembourser ses prêts. « Nous ne consommons pas toute l’électricité, mais nous avons besoin de cet argent. Nous exporterons notre électricité vers le Soudan du Sud tout comme nous l’avons fait avec le Kenya par le biais du district de Tororo », a-t-elle précisé.

Le gouvernement a inauguré la semaine dernière à la centrale de Karuma, la première phase du programme d’action pour le développement communautaire (CDAP). L’initiative est financée à hauteur de plus de 850 000 $. Elle permettra d’atténuer la pression démographique accrue sur les infrastructures sociales et les moyens de subsistance locaux résultant de la construction des barrages hydroélectriques de Karuma et d’Isimba.

Gwladys Johnson Akinocho

